Franco Fortini e il pane del poeta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Grandissima preoccupazione dei genitori (borghesi e non) è che i figli vogliano diventare poeti; così le famiglie son sempre contente, anche quelle apparentemente più fricchettone, quando i diciottenni decidono di fare Medicina, Ingegneria o Legge. E’ sempre stato così, da quando esistono le università., nato col cognome Lattes nel 1917, nonostante le ambizioni liriche, ubbidisce in gioventù a quest’obbligo secolare tipico degli aspiranti letterati benestanti, tradizione flaubertiana e balzacchiana, iscrivendosi a Giurisprudenza e assecondando i desideri del padre avvocato. Però, a differenza di molti, da vero vergine qual è (direbbero i patiti di astrologia), riesce a seguire la propria passione e a studiare parallelamente, e con successo, anche letteratura, prendendo due lauree prima dei ventitré anni. Un colpo al cerchio e una alla ...

Advertising

ACmcoppola : RT @PCattoretti: @Marianna237 @ACmcoppola @galatacla @CentroAstalli @VITAnonprofit @fabiobellentani @costantinosqueo @rossmiccio @FOCSIV @C… - PCattoretti : @Marianna237 @ACmcoppola @galatacla @CentroAstalli @VITAnonprofit @fabiobellentani @costantinosqueo @rossmiccio… - ferrtwee : @laramps Per capita Cacciari ed I neo-nietzschiani, é utile forse ricordare ... - ilfoglio_it : Il pane del poeta. Franco Fortini è passato dall’ermetismo alla rivoluzione attraverso la pubblicità. Un’arte consi… - Beatric31517150 : RT @RobertaVestri: __ Dunque fra poco senza parole la bocca. E questa sera saremo in fondo alla valle dove le feste han spento tutte le la… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Fortini

Quotidiano.net

Ci sono versi dedicati a Cesare Garboli (per il quale parla di "bischeraggine generazionale"), a. Ma c'è anche un lirismo puro, antico, testi che richiamano sin dal titolo Orazio e ...La stessa Ama che nel 2014, attraverso, diceva: "I 52 quadri direttivi autorizzino la ... è entrata in Ama nel 2010, senza alcun concorso, quando ai vertici dell'azienda c'eraPanzironi, ...È tornato disponibile il tool WSATools per Windows 11, che rende estremamente semplice il sidealoading delle app Android su Windows 11.“Intanto pensiamo a fare la terza, poi si per il futuro si vedrà. Non c’è nessuna evidenza che possa essere necessaria una ...