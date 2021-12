Francia, Eric Zemmour afferrato al collo prima di un comizio | Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Eric Zemmour, giornalista e candidato di estrema destra, è stato attaccato da un individuo della folla poco prima di salire sul palco per il suo primo discorso politico. L’uomo ha tentato di aggrapparsi violentemente al collo dell’esponente politico francese, ma è stato immediatamente bloccato dalla security. Il comizio per le elezioni presidenziali francesi del 2022 si è poi svolto tra diverse tensioni. Si sono registrati momenti di tensione tra i militanti di Sos Racisme e il servizio d'ordine di Eric Zemmour. Gavettone Contro Di Maio San Giorgio A Cremano Campania Durante la campagna elettorale per le Regionali in Campania il Ministro degli ... Bolsonaro acoltellato comizio Brasile Video None Bologna: scontri ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021), giornalista e candidato di estrema destra, è stato attaccato da un individuo della folla pocodi salire sul palco per il suo primo discorso politico. L’uomo ha tentato di aggrapparsi violentemente aldell’esponente politico francese, ma è stato immediatamente bloccato dalla security. Ilper le elezioni presidenziali francesi del 2022 si è poi svolto tra diverse tensioni. Si sono registrati momenti di tensione tra i militanti di Sos Racisme e il servizio d'ordine di. Gavettone Contro Di Maio San Giorgio A Cremano Campania Durante la campagna elettorale per le Regionali in Campania il Ministro degli ... Bolsonaro acoltellatoBrasileNone Bologna: scontri ...

Advertising

glooit : Francia, Eric Zemmour afferrato al collo prima di un comizio | Video leggi su Gloo - radiondadurto : #EricZemmour, candidato di estrema destra, ha tenuto un primo comizio a nord di Parigi davanti a diverse migliaia d… - news_mondo_h24 : Chi è Eric Zemmour, candidato in corsa alle presidenziali del 2022 in Francia - GabrieleMejor08 : RT @gervasoni1968: È vero: Zemmour è un rappresentante delle elite , non è un outsider come Trump. Ma in Francia (come in Italia) non vinci… - valibona44 : FRANCIA: SCONTRI E ARRRESTI AL COMIZIO DI ERIC ZEMMOUR CANDIDATO DI ESTREMA DESTRA ALLL’ELISEO (via @radiondadurto… -