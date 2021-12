Cosa pensa una persona mentre la uccidono perché è trans? (Di lunedì 6 dicembre 2021) mentre una parte del Senato della Repubblica ha applaudito, esultando con toni da stadio, all’affossamento del ddl Zan, in Italia le persone trans continuano non solo a essere discriminate, ma anche a morire. 3664, sono le vittime della violenza transfobica dal 2008 al 2020; 350 le persone trans uccise solo nel 2020, 409 nel 2021. L’Italia si porta dietro un triste primato, quello di Paese europeo con il maggior numero di vittime di transfobia, secondo il trans Murder Monitoring. A Cosa pensavano Marsha P. Johnson, Shawn “Junior” Keegan e altre persone trans nei loro ultimi momenti di vita? Il nostro contributor Elia Bonci, attivista LGBTQ+ e ideatore del progetto AMORE IN MOVIMENTO ha immaginato quei pensieri trasformandoli nelle ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 6 dicembre 2021)una parte del Senato della Repubblica ha applaudito, esultando con toni da stadio, all’affossamento del ddl Zan, in Italia le personecontinuano non solo a essere discriminate, ma anche a morire. 3664, sono le vittime della violenzafobica dal 2008 al 2020; 350 le personeuccise solo nel 2020, 409 nel 2021. L’Italia si porta dietro un triste primato, quello di Paese europeo con il maggior numero di vittime difobia, secondo ilMurder Monitoring. Avano Marsha P. Johnson, Shawn “Junior” Keegan e altre personenei loro ultimi momenti di vita? Il nostro contributor Elia Bonci, attivista LGBTQ+ e ideatore del progetto AMORE IN MOVIMENTO ha immaginato quei pensieri trasformandoli nelle ...

ilriformista : Aria tesa a #La7 sui #novax ospiti nelle trasmissioni: #Giletti contro #Mentana (ricordando l’episodio di CasaPound… - NicolaPorro : ?? Ecco cosa ha rivelato una talpa di #Ema...???? - borghi_claudio : @LoreCh__ Ma il trader cosa vuoi che ne sappia. E' pieno fino all'orlo di titoli e tutti a prezzi record. Non appen… - danieledv79 : RT @boborock55: @AlvisiConci Guarda che se la rischia ...pensa solo se non è eletto cosa succede - assurdistan : Lo studio di Conte é allo stesso indirizzo della rappresentanza culturale russa. Sapete benissimo in cosa consist… -