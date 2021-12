Corsi | «Di Lorenzo? De Laurentiis bruciò sul tempo Inter e Atlético»

(Di lunedì 6 dicembre 2021)venuto ai microfoni di 1StationRadio, il presidente dell’Empoli Fabrizioha svelato un retroscena sulla trattativa che nell’estate del 2019 ha portato Giovanni Dia vestire la maglia del Napoli. Su Giovanni c’erano ancheMadrid, ma Deriuscì a bruciare tutti sul. Se avessi aspettato dieci giorni, probabilmente avrei incassato molto di più. Fu un’operazione per cui vanno fatti i complimenti ad Aurelio. Di, oggi, oltre ad essere lo stakanovista del Napoli, è il terzino della Nazionale. Prevedibile, secondo. Negli ultimi due mesi che ha giocato all’Empoli ci aspettavamo che venisse convocato in Nazionale. Io ero convinto che sarebbe avvenuto non appena Giovanni avesse ...

A 1StationRadio. «Fu un'operazione per cui vanno fatti i complimenti ad Aurelio. Se avessi aspettato dieci giorni avrei incassato di più» ...
A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli ...