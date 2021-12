Advertising

iconanews : Cisgiordania: guardia Israele ferita, palestinese ucciso - BreakingItalyNe : M.O.: Auto si schianta nella notte contro un checkpoint militare israeliano al valico di Tanim in Cisgiordania: 1 g… - MediasetTgcom24 : Cisgiordania: guardia israeliana ferita, ucciso palestinese #cisgiordania -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania guardia

Unadi sicurezza israeliana è stata ferita in modo grave da un'auto lanciata contro il checkpoint di Jabara (Te'enim) vicino Tulkarem in. Il ministero della difesa ha definito l'...... in, dopo che questi ha lanciato un'auto contro il checkpoint di Jabara, ferendo gravemente unadi sicurezza israeliana, trasportata in ospedale con ferite agli arti, alla testa ...Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in modo grave da un'auto lanciata contro il checkpoint di Jabara (Te'enim) vicino Tulkarem in Cisgiordania. (ANSA) ...Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in modo grave da un'auto lanciata contro il checkpoint di Jabara (Te'enim) vicino Tulkarem in Cisgiordania. Il ministero della difesa ha definito l'a ...