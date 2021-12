**Calcio: Totti, 'dialogo con la Roma? Futuro non so cosa riserverà, tutto potrà succedere'** (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "dialogo con la Roma? Se dovessimo parlare di Futuro non so cosa mi riserverà, tramite digitalbits forse avrò maggiori occasioni per parlare con la società, ma sono cose completamente diverse. Con digitalbits abbiamo avuto subito empatia, ci siamo trovati e faremo un percorso bellissimo. Per quanto riguarda la Roma tutto potrà succedere. Se ho parlato con Friedkin? Si, l'ho salutato sabato allo stadio prima della partita". Lo ha detto l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, nuovo Global Ambassador di digitalbits. "Questa di digitalbist per me ora è una cosa primaria, mi hanno cercato, e non ho aspettato un secondo a dire di si. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "con la? Se dovessimo parlare dinon somi, tramite digitalbits forse avrò maggiori occasioni per parlare con la società, ma sono cose completamente diverse. Con digitalbits abbiamo avuto subito empatia, ci siamo trovati e faremo un percorso bellissimo. Per quanto riguarda la. Se ho parlato con Friedkin? Si, l'ho salutato sabato allo stadio prima della partita". Lo ha detto l'ex capitano della, Francesco, nuovo Global Ambassador di digitalbits. "Questa di digitalbist per me ora è unaprimaria, mi hanno cercato, e non ho aspettato un secondo a dire di si. La ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Totti Totti ambasciatore Digitalbits: adesso è ufficiale Secondo le prime indiscrezioni, Totti guadagnerà almeno 5 milioni di euro dalla nuova collaborazione. Digitalbits sta investendo fortemente nel calcio: alla Roma - il primo club professionistico ad ...

Suning vuole punte bestiali. Conte ringhia anche se vince *** Bologna - Fiorentina 2 - 3, Gianfranco Teotino: "Abbiamo visto la sfida tra il vecchio calcio ... *** Totti era all'Olimpico per Roma - Inter, se porta così bene il club nerazzurro dovrebbe ...

Calcio: Totti, 'se non sei della Roma non soffri, ma merita palcoscenici più importanti' Il Dubbio Totti ha firmato, ora è ufficiale Lo sponsor della Roma sta presentando in questi minuti Francesco Totti come suo nuovo ambasciatore globale ... che Digitalbits ha deciso di mettere in campo nel mondo del calcio. Basti pensare che la ...

Totti ambasciatore Digitalbits: oggi sarà ufficiale. Ecco quanto guadagnerà ROMA - Lo sponsor della Roma " Digitalbits " questa mattina (ore 10.00) presenterà Francesco Totti come nuovo ambasciatore globale. L'evento, organizzato dalla società di criptovalute, andrà in scena ...

