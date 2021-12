Calcio: Aic, Vlahovic votato calciatore del mese (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è stato votato dall'Aic giocatore del mese di novembre. Lo rende noto l'Assocalciatori con un comunicato. "Quattro candidature per il premio di calciatore di novembre AIC probabilmente erano troppo poche -si legge nella nota dell'Aic-. Già decidere tra i quattro candidati che alla fine abbiamo scelto sarà stato difficile. C'era da scegliere tra il grande novembre di Duvan Zapata, che con i suoi tre gol consecutivi a Cagliari, Spezia e Juventus ha suggellato un momento di forma straordinario; il momento stellare di Mario Pasalic, con ben sei gol all'attivo nelle quattro partite giocate; la nuova dimensione di Marcelo Brozovic, sempre più fulcro del gioco e leader tecnico dell'Inter; e lo stato di grazia di Dusan Vlahovic, che di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - L'attaccante della Fiorentina Dusanè statodall'Aic giocatore deldi novembre. Lo rende noto l'Assocalciatori con un comunicato. "Quattro candidature per il premio didi novembre AIC probabilmente erano troppo poche -si legge nella nota dell'Aic-. Già decidere tra i quattro candidati che alla fine abbiamo scelto sarà stato difficile. C'era da scegliere tra il grande novembre di Duvan Zapata, che con i suoi tre gol consecutivi a Cagliari, Spezia e Juventus ha suggellato un momento di forma straordinario; il momento stellare di Mario Pasalic, con ben sei gol all'attivo nelle quattro partite giocate; la nuova dimensione di Marcelo Brozovic, sempre più fulcro del gioco e leader tecnico dell'Inter; e lo stato di grazia di Dusan, che di ...

