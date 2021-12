Belgio | caos Standard Liegi-Charleroi | proteste furiose dei tifosi e partita sospesa

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Situazione surreale in, consoltanto teoricamente menzionabile come ‘di campionato’. Dopo un primo tempo mal condotto dai padroni di casa, sotto 0-3 al termine dei primi 45?, infatti, incontro sospeso dal direttore di gara a causa didei sostenitori della squadra di. Dopo la ripresa del gioco, ultima parte del secondo tempo di fuoco e incontro definitivamente sospeso dall’arbitro incaricato di dirigere la sfida; lancio di fumogeni e petardi costante, che ha reso impossibile il definirsi dellastessa: 0-3 a tavolino e ripercussioni certe per lo. Situazione tutt’altro che serena per la storica società fiamminga, messa ...

Situazione surreale in Belgio, con Standard Liegi-Charleroi soltanto teoricamente menzionabile come 'partita di campionato'. Lancio di fumogeni e petardi costante, che ha reso impossibile il definirsi ...