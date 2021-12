Aumentano i bambini ricoverati per Covid “Forme di malattia severa nelle pediatrie” (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allarme del microbiologo Rasi, consulente di Figliuolo. Fedriga: «Nessun dubbio, farò vaccinare mio figlio» Leggi su lastampa (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allarme del microbiologo Rasi, consulente di Figliuolo. Fedriga: «Nessun dubbio, farò vaccinare mio figlio»

Advertising

albertotozzi3 : RT @R_F_77777: Cacciari: i contagi aumentano tra i vaccinati,il vaccino servicchia,visto che vogliono vaccinare pure i bambini meglio l’obb… - paolo_ortenzi : RT @Lorenzo36522471: Nonostante il green pass e la terza vaccinazione i malati aumentano ,ma questi delinquenti non ammettono di avere pun… - italiarena : RT @Lorenzo36522471: Nonostante il green pass e la terza vaccinazione i malati aumentano ,ma questi delinquenti non ammettono di avere pun… - erducaconte : Approvato il vaccino per i bambine e… adesso la magia… aumentano i casi gravi tra i bambini… - alessanFERRON : @Agenzia_Ansa Ma pensa! Chissà come mai in due anni ai bambini non succedeva nulla e ora che vogliono Inoculare que… -