anteprima24 : ** Amianto ex scuola 'Sannio', #Civico22: 'Lavori a rilento, problemi di salute e sicurezza' **… - NTR24 : Container in amianto dell’ex scuola “Sannio”: interrogazione di Civico22 - DAmboldi : … a me basta ricordare l’amianto, o le sigarette, ma se vuole possiamo partire pure da Galileo e Giovanna d’arco,ah… -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto scuola

NTR24

... successivamente si provvederà anche per ladi via Ferrentino. Inoltre, l'Ufficio Tecnico ... specie per rimuovere eventuale presenza di. 'La sicurezza dei nostri studenti è una delle ...Antonio è vittima dell'perché ha svolto servizio in particolari condizioni ambientali ed ... ha frequentato il 61° Corso 'Cadore' dellaAlpina di Predazzo (TN), al termine del quale ha ...“In via San Pasquale 66, infatti, è aperto un cantiere pubblico aperto che sta smaltendo alcuni container in amianto della Ex Scuola Media “Sannio”. Il cantiere, però, sta procedendo in modo palese mo ...Il finanziere: “Le persone si rispettano in vita, non deponendo corone d’alloro” Roma, 3 dicembre 2021 – “Le persone si rispettano in vita, non deponendo corone d’alloro. Tuttora, sono ostaggio della ...