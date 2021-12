Uomini e Donne: Armando Incarnato e la confessione che nessuno si aspettava (Di domenica 5 dicembre 2021) Uomini e Donne: Armando Incarnato stupisce tutti con una confessione veramente inaspettata: ecco le sue parole. La confessione del cavaliere.Da anni ormai è una presenza fissa del parterre maschile di Uomini e Donne e, quando c’è da dire qualcosa, non si tira di certo indietro. Armando Incarnato non è amato dagli opinionisti, né da larga parte del pubblico; molto spesso viene considerato arrogante e il suo tentare in ogni modo di screditare gli altri partecipanti proprio non va giù a molti. Nonostante questo, nel corso degli anni si è mostrato anche spesso sensibile, lasciando intravedere qualcosa di diverso dalla maschera che forse si crea per proteggersi; ecco la sua recente ... Leggi su formatonews (Di domenica 5 dicembre 2021)stupisce tutti con unaveramente inaspettata: ecco le sue parole. Ladel cavaliere.Da anni ormai è una presenza fissa del parterre maschile die, quando c’è da dire qualcosa, non si tira di certo indietro.non è amato dagli opinionisti, né da larga parte del pubblico; molto spesso viene considerato arrogante e il suo tentare in ogni modo di screditare gli altri partecipanti proprio non va giù a molti. Nonostante questo, nel corso degli anni si è mostrato anche spesso sensibile, lasciando intravedere qualcosa di diverso dalla maschera che forse si crea per proteggersi; ecco la sua recente ...

Advertising

matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - emergenzavvf : #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Cor… - sonounauror : RT @louviiaaa: dio mio le donne come sempre cagano in testa agli uomini mi dispiace ma è così #Amici21 - SADIComic : @MarevaBogi Ma è colpa tua che non sei capace di incassare,consolati sei in buona -