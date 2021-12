UFFICIALE - Spalletti ha deciso: succederà oggi dopo la sconfitta con l'Atalanta (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo ha comunicato ufficialmente il Napoli sul proprio sito UFFICIALE: la decisione è stata di Luciano Spalletti in persona dopo la sconfitta di ieri sera al Maradona contro l'Atalanta. Di seguito il comunicato: "dopo la gara contro l'Atalanta, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Europa League". Dunque giornata di riposo oggi per gli azzurri, utile a liberare la mente in vista della sfida decisiva con il Leicester in Europa League. Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo ha comunicato ufficialmente il Napoli sul proprio sito: la decisione è stata di Lucianoin personaladi ieri sera al Maradona contro l'. Di seguito il comunicato: "la gara contro l', il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Europa League". Dunque giornata di riposoper gli azzurri, utile a liberare la mente in vista della sfida decisiva con il Leicester in Europa League.

