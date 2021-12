Traffico Roma del 05-12-2021 ore 09:30 (Di domenica 5 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico in studio Massimo Vischi nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale c’è poco Traffico Vedi quel poco risulta scorrevole Tuttavia la polizia locale segnala ancora due incidenti in via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino e su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Giovanni Battista de Toni spostamenti sicuramente agevolati dalla assenza dei mezzi pesanti Fermi come ogni domenica dalle 9 alle 22 intanto la pioggia sta accompagnando Chi si sposta fuori città e Nicole in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità scende a 110 km orari bene per il momento è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale c’è pocoVedi quel poco risulta scorrevole Tuttavia la polizia locale segnala ancora due incidenti in via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino e su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Giovanni Battista de Toni spostamenti sicuramente agevolati dalla assenza dei mezzi pesanti Fermi come ogni domenica dalle 9 alle 22 intanto la pioggia sta accompagnando Chi si sposta fuori città e Nicole in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità scende a 110 km orari bene per il momento è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura ...

