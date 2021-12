Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi augurano buon compleanno a Maria De Filippi: l’omaggio a Verissimo (Di domenica 5 dicembre 2021) Maria De Filippi spegne oggi 60 candeline e sono numerosi i messaggi di auguri ricevuti da colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Omaggio speciale, in particolare, all’inizio della puntata domenicale di Verissimo: Silvia Toffanin ha voluto fare gli auguri alla conduttrice dedicandole una clip che ripercorre la sua carriera. A seguire un video-messaggio di auguri anche da Pier Silvio Berlusconi. Silvia Toffanin e Verissimo omaggiano Maria De Filippi A Verissimo la puntata domenicale di oggi è iniziata con un omaggio speciale a una regina della televisione: Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, compie oggi 60 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021)Despegne oggi 60 candeline e sono numerosi i messaggi di auguri ricevuti da colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Omaggio speciale, in particolare, all’inizio della puntata domenicale diha voluto fare gli auguri alla conduttrice dedicandole una clip che ripercorre la sua carriera. A seguire un video-messaggio di auguri anche daomaggianoDela puntata domenicale di oggi è iniziata con un omaggio speciale a una regina della televisione:De. La conduttrice, infatti, compie oggi 60 ...

