Shawn Michaels: “NXT è l’unico brand a produrre nuovi talenti” (Di domenica 5 dicembre 2021) Shawn Michaels è stato recentemente intervistato da Jim Varsallone riguardo NXT, e ha parlato di come i wrestler del roster si stiano godendo gli aspetti della performance: “È la cosa più entusiasmante ed è il perché molti di noi vengono ad NXT. Perché per noi questo è tutto ciò che c’è di puro e meraviglioso riguardo l’essere in WWE. È la ragione per cui ci piace fare questo. È meraviglioso quando arrivi nel main roster, che sia a SmackDown o a RAW. Solo che poi diventa tutto una questione di business e di come cambierà la tua vita. Quello che facciamo noi è tutto ciò che c’è prima dell’aspetto del business. È un posto divertente, appassionante, ed è tutta una questione di amore per il wrestling e andare là fuori ad esibirsi”. l’unico brand a proporre talenti ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 dicembre 2021)è stato recentemente intervistato da Jim Varsallone riguardo NXT, e ha parlato di come i wrestler del roster si stiano godendo gli aspetti della performance: “È la cosa più entusiasmante ed è il perché molti di noi vengono ad NXT. Perché per noi questo è tutto ciò che c’è di puro e meraviglioso riguardo l’essere in WWE. È la ragione per cui ci piace fare questo. È meraviglioso quando arrivi nel main roster, che sia a SmackDown o a RAW. Solo che poi diventa tutto una questione di business e di come cambierà la tua vita. Quello che facciamo noi è tutto ciò che c’è prima dell’aspetto del business. È un posto divertente, appassionante, ed è tutta una questione di amore per il wrestling e andare là fuori ad esibirsi”.a proporre...

