Sanremo 2022 | Amadeus svela i cantanti in gara

Nel corso del Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre 2021, Amadeus ha deciso di svelare i 22 concorrenti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2022. Con un leggero anticipo rispetto agli altri anni, il conduttore e direttore artistico ha voluto annunciare i Big in gara per evitare ulteriori spoiler. Sanremo 2022: Amadeus annuncia i cantanti in gara Con due collegamenti nel corso del Tg1 delle 20, Amadeus ha svelato i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2022. Un annuncio inaspettato e, soprattutto, in anticipo rispetto alle passate edizioni della kermesse musicale.

