Rkomi | carriera e curiosità sul cantante che va a Sanremo 2022

(Di domenica 5 dicembre 2021), è uno tra i più promettenti rapper della scena milanese durante gli ultimi anni, il gi ane artista ha un passato da lavapiatti, si è distinto dai suoi colleghi rapper per la sua ricerca nel campo musicale e soprattutto nel modo in cui utilizza la musica campionata. Il suo stile unico lo rende uno dei rapper che riesce a spaziare tra diversi generi, senza mai limitarsi al genere del momento, infatti ha dichiarato di voler incidere dei pezzi immortali, i quali sono intesi e studiati per segnare il mondo musicale italiano., chi è ilche parteciperà a(Instagram)Il suo vero nome è Mirko Manuele Martorana, nasce a Milano il 19 Aprile del 1994, cresce a Calvairate, un quartiere popolare di Milano, per poi frequentare l’alberghiero lasciando gli studi a 17 ...

ale_sportelli_ : rkomi ha collaborato con più artiste di molti altri in questi suoi pochi anni di carriera: annalisa, elisa, roshelle, ariete, gaia ed elodie -

Vero nome Mirko Martorana, milanese, classe 1994. Il suo ultimo album "Taxi Driver" è tra i ... All'Ariston cercherà di conquistare anche il pubblico nazionalpopolare, consacrando unache ...... Sanremo è decisamente il regalo più bello che Iva poteva ricevere per i suoi 60 anni di. ... la mitica Giusy Ferreri , l'accoppiata Mahmood e Blanco, il rapper(a meno che non viviate su ...Il pop del futuro sbarca sul palco dell’Ariston: è di oggi l’annuncio della presenza di Rkomi tra gli artisti in gara al 72° Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Classe 1994, R ...Il toto-nomi di Sanremo 2022 impazza. E dopo che “Chi” ha riportato i possibili nomi di 16 dei 24 big in gara alla kermesse il conduttore e direttore artistico Amadeus reagisce ...