Milan, il tributo dei rossoneri a Simon Kjaer è sinonimo di forza di gruppo (Di domenica 5 dicembre 2021) Durante Milan-Salernitana, i rossoneri hanno avuto diversi modi per mostrare il loro affetto nei confronti di Simon Kjaer Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Durante-Salernitana, ihanno avuto diversi modi per mostrare il loro affetto nei confronti di

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , il tributo dei #rossoneri a @simonkjaer1989 è sinonimo di forza di gruppo #ACMilan #Milan #Sempremilan… - AleBottazzi_23 : RT @gippu1: Pomeriggio da CTRL+ALT+CANC per un #Milan parzialmente stremato, caduto in uno di quei black-out non insoliti nella carriera di… - iamlucazaba : RT @gippu1: Pomeriggio da CTRL+ALT+CANC per un #Milan parzialmente stremato, caduto in uno di quei black-out non insoliti nella carriera di… - Andreacocco87 : RT @gippu1: Pomeriggio da CTRL+ALT+CANC per un #Milan parzialmente stremato, caduto in uno di quei black-out non insoliti nella carriera di… - donnie_darko82 : RT @gippu1: Pomeriggio da CTRL+ALT+CANC per un #Milan parzialmente stremato, caduto in uno di quei black-out non insoliti nella carriera di… -