Juventus Genoa 1-0 LIVE | Kulusevski pericoloso in area

(Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 4? Occasione Juve –triangola con Dybala. Il tocco dell’argentino inè anticipato dalla difesa del. 6? Tiro Bernardeschi – Bentancur sbatte sulla difesa ospite, il pallone giunge a Bernardeschi il cui sinistro si spegne alto. 9? Gol Cuadrado – Il colombiano sorprende Sirigu direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria ...

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - RD_Souza98 : RT @Juventus_Brasil: GOOOOOOOOOOL DA JUVEEEEEE, DYBALAAAAAAA!!!! Juventus 2x0 Genoa - bulldogsccp : RT @Juventus_Brasil: GOOOOOOOOOOL DA JUVEEEEEE, DYBALAAAAAAA!!!! Juventus 2x0 Genoa -

La scossa arriva più per minime distrazioni difensive della, che però non rischia grosso. In compenso riparte, lanciata dalle galoppate di Kulusevski come quella al 18' che apre la strada ...Juan Cuadrado è già nella storia recente della. Contro il, il colombiano ha fatto impazzire lo Stadium con una prodezza direttamente da calcio d'angolo. Nell'ultimo decennio di Serie A era accaduto soltanto in 7 occasioni a 7 ...Juventus Genoa, durante la partita che vede i bianconeri in vantaggio nella sfida casalinga di Serie A contro il Genoa, un episodio non è passato inosservato ai tanti tifosi: infatti, come in molti ...Incredibile gol di Juan Cuadrado : il colombiano della Juventus ha realizzato il vantaggio dei bianconeri sul Genoa direttamente dal calcio ...