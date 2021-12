Juve, pronti due ex bomber di Serie A come alternativa a Vlahovic (Di domenica 5 dicembre 2021) Uno dei problemi della Juve di Allegri è l’attacco. Visto le difficoltà per arrivare a Vlahovic, i bianconeri studiano alternative. La Juve di Massimiliano Allegri vede nel reparto avanzato uno dei suoi problemi principali. Nessun giocatore bianconero sembra in grado di sostenere i numeri di Cristiano Ronaldo e l’unica vera stella, l’argentino Paulo Dybala, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 dicembre 2021) Uno dei problemi delladi Allegri è l’attacco. Visto le difficoltà per arrivare a, i bianconeri studiano alternative. Ladi Massimiliano Allegri vede nel reparto avanzato uno dei suoi problemi principali. Nessun giocatore bianconero sembra in grado di sostenere i numeri di Cristiano Ronaldo e l’unica vera stella, l’argentino Paulo Dybala, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

enricomazzoleni : @ConteAlmaviva Ma soprattutto, pronti via, metti gasperini in questa Juve e vediamo cosa combina. Di certo sta face… - milansette : PSG, in 5 pronti a lasciare il club: quante occasioni per Juve, Inter e Milan #acmilan #rossoneri - PragmaticoI : @ohmyminnesota @sedrani_l @CalcioFinanza In realtà non è post sulla Juve, è sul fatto che noi italiani siamo pronti… - milansette : PSG, in 5 pronti a lasciare il club: quante occasioni per Juve, Inter e Milan - milansette : PSG, in 5 pronti a lasciare il club: quante occasioni per Juve, Inter e Milan #acmilan #rossoneri -