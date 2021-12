Genoa, due positivi (non calciatori). E Badelj ko. Il comunicato (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Genoa perde i pezzi. Non bastassero i contrattempi delle ultime settimane, per la partita di stasera in casa della Juve ci saranno altri indisponibili. Questo il comunicato del club rossoblù: “Il Genoa Cfc comunica che due componenti del gruppo squadra, esterni al gruppo calciatori, sono risultati positivi. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia”. Il Genoa ha inoltre comunicato che Milan Badelj ha accusato uno stato febbrile, ma è risultato negativo al Covid. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilperde i pezzi. Non bastassero i contrattempi delle ultime settimane, per la partita di stasera in casa della Juve ci saranno altri indisponibili. Questo ildel club rossoblù: “IlCfc comunica che due componenti del gruppo squadra, esterni al gruppo, sono risultati. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia”. Ilha inoltreche Milanha accusato uno stato febbrile, ma è risultato negativo al Covid. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

