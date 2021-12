F1, Toto Wolff: “Mancanza di comunicazione. Verstappen voleva cedere la posizione in un punto strano…” (Di domenica 5 dicembre 2021) Toto Wolff è ancora particolarmente emozionato al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato di Jeddah abbiamo visto di tutto. La gara l’ha vinta Lewis Hamilton e ora il pilota della Mercedes è a pari punti con Max Verstappen in vista dell’ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi. “Sono molto confuso, devo rivedere la gara per analizzarla al meglio – spiega il team principal austriaco ai microfoni di F1.com – Sicuramente c’è stata una Mancanza di comunicazione con la direzione gara, incominciando dalla prima bandiera rossa, quindi con le Virtual Safety Car. Penso che nel primo caso la Safety Car sarebbe stata la soluzione giusta e non la bandiera rossa. Ad ogni modo, noi non abbiamo fatto errori, forse solo a livello di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)è ancora particolarmente emozionato al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato di Jeddah abbiamo visto di tutto. La gara l’ha vinta Lewis Hamilton e ora il pilota della Mercedes è a pari punti con Maxin vista dell’ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi. “Sono molto confuso, devo rivedere la gara per analizzarla al meglio – spiega il team principal austriaco ai microfoni di F1.com – Sicuramente c’è stata unadicon la direzione gara, incominciando dalla prima bandiera rossa, quindi con le Virtual Safety Car. Penso che nel primo caso la Safety Car sarebbe stata la soluzione giusta e non la bandiera rossa. Ad ogni modo, noi non abbiamo fatto errori, forse solo a livello di ...

