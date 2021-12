F1 | Andreas Seidl sulla lotta con la Ferrari per il terzo posto costruttori | “Bilancio positivo anche in caso di quarto posto”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Potrebbe concludersi oggi aritmeticamente la lunga sfida trae McLaren per ilnella graduatoria deiper il Mondiale di Formula Uno 2021. A Gedda la scuderia di Maranello ha infatti a disposizione una buona chance per blindare definitivamente il gradino più basso del podio in campionato, potendo contare su un ampio margine di 39,5 punti nei confronti del team di Woking. “In queste ultime due gare daremo tutto per portare a casa il maggior numero di punti possibili ma, allo stesso tempo, se arrivassimo quarti potrei ritenermi, in tutta onestà, felice. Lasta tornando forte e c’era da aspettarlo da una squadra di questo livello”, dichiara il team principal della McLarenin conferenza stampa. “Ritengo ...

Prima di volare a Jeddah per il penultimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1,ha parlato della lotta tra McLaren e Ferrari per il mondiale costruttori, precisando come il distacco accumulato nel corso degli ultimi quattro Gran Premi sarà difficilmente colmabile ...Una filosofia condivisa anche dal team principal della McLaren, per nulla favorevole all'ipotesi dei commissari di percorso fissi: 'Non sono d'accordo - ha ammesso - per quanto ne ...Potrebbe concludersi oggi aritmeticamente la lunga sfida tra Ferrari e McLaren per il terzo posto nella graduatoria dei costruttori per il Mondiale di Formula Uno 2021. A Gedda la scuderia di Maranell ...Il team principal della McLaren ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti dalla scuderia di Woking in questo campionato ...