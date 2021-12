“È una mancanza di rispetto”: l’attacco di Cuadrado (Di domenica 5 dicembre 2021) Juan Cuadrado giocatore colombiano della Juventus si è particolarmente irritato in seguito agli ultimi episodi che hanno coinvolto il calcio colombiano. “È una mancanza di rispetto” queste le parole del colombiano. Il calcio in Colombia è sotto inchiesta dopo che il Llaneros in vantaggio fino al 95’ si è fatto rimontare di due reti dall’Union Magdalena. Con questo risultato, l’Union Magdalena conquista la promozione nella massima serie colombiana a discapito del Fortaleza. Colombia Dopo il match, l’associazione dei calciatori professionisti colombiani “ha chiesto alla commissione disciplinare di Dimayor di condurre quanto prima un’indagine rigorosa”. Il club vincitore ha risposto “tutto è possibile”. Dunque, una questione ancora irrisolta e che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Juangiocatore colombiano della Juventus si è particolarmente irritato in seguito agli ultimi episodi che hanno coinvolto il calcio colombiano. “È unadi” queste le parole del colombiano. Il calcio in Colombia è sotto inchiesta dopo che il Llaneros in vantaggio fino al 95’ si è fatto rimontare di due reti dall’Union Magdalena. Con questo risultato, l’Union Magdalena conquista la promozione nella massima serie colombiana a discapito del Fortaleza. Colombia Dopo il match, l’associazione dei calciatori professionisti colombiani “ha chiesto alla commissione disciplinare di Dimayor di condurre quanto prima un’indagine rigorosa”. Il club vincitore ha risposto “tutto è possibile”. Dunque, una questione ancora irrisolta e che ...

