Cnn silura Chris Cuomo | aiuto a fratello in accuse molestie

La Cnn silura Chris Cuomo, il tramonto di una dinastia NEW YORK. – La Cnn sospende “a tempo indeterminato” la star Chris Cuomo per aver aiutato il fratello, l’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, a difendersi dalle accuse di molestie sess ...

