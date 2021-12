Arrestati i genitori del 15enne autore della strage in Michigan (Di domenica 5 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

ilpost : Sono stati arrestati i genitori dello studente sospettato di essere l’autore della sparatoria in una scuola del Mic… - repubblica : Stati Uniti, arrestati i genitori del 15enne autore della strage in Michigan - Agenzia_Ansa : Arrestati i genitori del 15enne autore della strage di Detroit #ANSA - Fedora06969294 : Faranno bene ad arrestarli sì ma soprattutto a CONDANNARLI. Non si crescono i figli così.. Visto su @euronewsit : A… - BertaIsla : RT @vignettisti: Arrestati i genitori di #EthanCrumbley, il quindicenne incriminato per la sparatoria alla Oxford High School Malgrado tut… -