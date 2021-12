Uomini e Donne, amatissima coppia conferma la crisi: “Un po’ di dignità” (Di sabato 4 dicembre 2021) In questi giorni se ne stava parlando tanto ma erano sono indiscrezioni. Spunta adesso la verità: “Vi avevo già detto che..” Come aveva anticipato nelle scorse ore l’influencer Amedeo Venza, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo stanno attraversando un momento di crisi. A confermarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Francesca ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) In questi giorni se ne stava parlando tanto ma erano sono indiscrezioni. Spunta adesso la verità: “Vi avevo già detto che..” Come aveva anticipato nelle scorse ore l’influencer Amedeo Venza, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo stanno attraversando un momento di. Arlo è stata proprio l’ex corteggiatrice di. Francesca ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - emergenzavvf : #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Cor… - emergenzavvf : #SantaBarbara: “Auguro alle Donne e agli Uomini del Corpo di vivere questa ricorrenza con il consapevole e limpido… - Pillicuso : @myrtamerlino Per l’amor di Dio. Le donne peggiori sono spesso in politica ed in tv. Abbiamo il peggio. Inette, ran… - Simo_fm : RT @FontanaPres: Buona Santa Barbara a tutte le donne e gli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia e di tutta Italia. https:… -