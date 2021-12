Turismo invernale | Vacca M5S | “Con le linee guida la stagione riparte in sicurezza”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA –esulta: “Finalmente leper consentire la ripresa del settore sciistico sono state adottate con ordinanza del ministero della Salute. In questo modo tutti gli operatori del settore avranno regole chiare e certe per svolgere l’attività in pienae nel rispetto della salute pubblica”. Così in una nota L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio fiducioso sulla trattativa con l’Ue Approvato ordine del giorno per garantire produzione nazionale dei kit di protezione individualee Valente vogliono riaprire gli stadi al 20% della capienza Luigi Di Maio e il modello Italia Crimi invoca le scuse dello stato per Bologna Gay ...