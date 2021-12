Tennistavolo | Mondiali U19 2021 | John Michael Oyebode ed Andrea Puppo bene in doppio Out Jamila Laurenti

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sono scattati oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i primi tabelloni ad eliminazione diretta deiGiovanili: nei tornei ditra gli Under 19 arrivano risultati contrastanti per gli azzurrini, che a partire da domani si cimenteranno anche in singolare. Nei sedicesimi delmistoe la svedese Rebecca Muskantor superano per 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) il ceco Simon Belik e l’uzbeka Markhabo Magdieva, mentre sono stati eliminati, battuti dai cinesi Xiang Peng e Kuai Man per 0-3 (5-11, 2-11, 6-11). Negli ottavi delfemminilee la romena Elena Zaharia sono state ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennistavolo Mondiali

OA Sport

... reduce dalla partecipazione ai CampionatiIndividuali di Houston, e gli "azzurri" Marco ... IlCastel Goffredo è finora imbattuto, terzo in classifica a quota 5, una lunghezza ...Alcuni funzionari cinesi hanno presentato una denuncia formale per abusi razzisti nei confronti di un giocatore cinese durante i campionatidi tennis tavolo in Texas, Stati Uniti. L' International Table Tennis Federation afferma che la denuncia è stata presa 'molto sul serio'. Un insulto razzista sembra sia stato fatto da uno ...Sono scattati oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i primi tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali Giovanili 2021: nei tornei di doppio tra gli Under 19 arrivano risultati contrastanti per ...A Villa Dante il recupero di campionato per la Top Spin Messina, entrambe le squadre sono imbattute in stagione nel campionato di Serie A1 di tennistavolo ...