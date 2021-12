Scontro su tasse e caro-bollette Non passa la proposta Draghi Bocciata l’idea del premier di congelare gli sgravi sui redditi più alti per calmierare i rincari dell’energia

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo essersi fatto carico delle richieste dei sindacati – lanciare un segnale verso le fasce più deboli che praticamente non ricaveranno alcun beneficio dal taglio delle– si era presentato di buon mattino con unanuova di zecca nella cabina di regia riunita a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri chiamato a convalidare l’accordo sul capitolo fiscale. Ma ilci ha dovuto rinunciare. Ladi Marioper un contributo di solidarietà straordinario da far pagare a chi guadagna più di 75 mila euro – ovvero sospendere per un anno per quella fascia l’entrata a regime del taglio dell’Irpef – per fronteggiare ilha prima incontrato l’ostilità dei capidelegazione e dei responsabili economici di alcuni partiti in cabina di ...

I partiti si dividono sugli 8 miliardi da destinare alla riduzione delle tasse e su un possibile contributo di solidarietà per i più ricchi. Mario Draghi, dopo aver incontrato i leader sindacali, ha convocato ieri mattina la cabina di regia. L'impianto messo a punto dai 3 dicembre per arrivare ad un accordo su come distribuire gli 8 miliardi per il taglio delle... Fondi per contrastare i rincari: tra i partiti Nonostante la misura sia saltata, sono stati ... Un contributo di solidarietà di un anno, ottenuto congelando il taglio delle tasse sui redditi oltre i 75mila euro, per abbassare le bollette alle famiglie più in ...