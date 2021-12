“Sarei orgoglioso di giocare per la nazionale”, il centrocampista manda un messaggio a Mancini (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, si è raccontato al Corriere dello Sport. Il giocatore, dopo un periodo complicato all’Inter, ora in blucerchiato sta fornendo prestazioni di alto livello da ormai più di un anno. Candreva-Sampdoria Proprio di questo ha parlato il calciatore: “Alla Samp sono rinato.” poche semplici parole che però significano tutto. C’è spazio anche per un piccolo passaggio sul tema nazionale, stuzzicato dal giornalista risponde cosi: “Sarei onorato e orgoglioso di far parte di un gruppo che ha vinto l’Europeo, indossando di nuovo una maglia gloriosa. E’ la nostra nazionale. Siamo tutti un blocco unico quando scende in campo”. Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonio Candreva,della Sampdoria, si è raccontato al Corriere dello Sport. Il giocatore, dopo un periodo complicato all’Inter, ora in blucerchiato sta fornendo prestazioni di alto livello da ormai più di un anno. Candreva-Sampdoria Proprio di questo ha parlato il calciatore: “Alla Samp sono rinato.” poche semplici parole che però significano tutto. C’è spazio anche per un piccolo passaggio sul tema, stuzzicato dal giornalista risponde cosi: “onorato edi far parte di un gruppo che ha vinto l’Europeo, indossando di nuovo una maglia gloriosa. E’ la nostra. Siamo tutti un blocco unico quando scende in campo”.

Advertising

Jingian85 : @puigisismo Non mi risponde più nessuno , ?????? io fossi stato nei vostri panni , di quelli che mi attaccavano, avrei… - Fabrizio1568 : @GiorgiaMeloni Io ne sarei orgoglioso di avere degli occhi che non vedono quello che vede saviano ?????? - NICKTOH9 : @punjabiSheva @Gazzetta_it Eh io sinceramente ne sarei orgoglioso di avere in squadra uno che si è fatto il Culo pe… - gattosciolto2 : @antondepierro Ne sarei orgoglioso ma non la, stella di David un gagliardino con la foto del nobel @LucMmontagnier. - CostalungaCarlo : @solemilf @milfelisa Io sarei orgoglioso -

Ultime Notizie dalla rete : Sarei orgoglioso Candreva: 'Lazio nel cuore, rinato alla Samp. Nazionale? Sono un vecchietto, ma direi sì a Mancini' Sarei onorato e orgoglioso di far parte di un gruppo che ha vinto l'Europeo, indossando di nuovo una maglia gloriosa. E' la nostra Nazionale. Siamo tutti un blocco unico quando scende in campo'. '...

TEDxEmpoli, intervista a Stefano Ferri: 'Tutto è convenzione' ...febbraio 2020 " Porterò sul palco questa 'caratteristica' " spiega Ferri " e sono molto orgoglioso ... Io sarei davvero contento se la mia vita potesse limitarsi a fare quello che ogni donna è libera di ...

Candreva: 'Lazio nel cuore, rinato alla Samp. Nazionale? Sono un vecchietto, ma direi sì a Mancini' Calciomercato.com onorato edi far parte di un gruppo che ha vinto l'Europeo, indossando di nuovo una maglia gloriosa. E' la nostra Nazionale. Siamo tutti un blocco unico quando scende in campo'. '......febbraio 2020 " Porterò sul palco questa 'caratteristica' " spiega Ferri " e sono molto... Iodavvero contento se la mia vita potesse limitarsi a fare quello che ogni donna è libera di ...