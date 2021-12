Salerno, controlli allo Stadio Arechi: 8 lavoratori in nero con reddito di cittadinanza (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano gli accertamenti dei militari dell’Arma finalizzati a verificare la corretta corresponsione del reddito di cittadinanza. Nel pomeriggio di domenica 21 novembre 2021, al termine di mirati accertamenti e verifiche, avviati presso lo Stadio comunale “Arechi” di questa città, nel corso dell’incontro di Serie A “Salernitana – Sampdoria”, i militari del Nucleo Investigativo di questo Comando Provinciale, unitamente a quelli dei reparti specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione e Sanità di Salerno, avevano proceduto al controllo della ditta appaltatrice della gestione dei bar del centro sportivo. Nel corso di tale attività sono stati contestati vari illeciti amministrativi nell’ambito della normativa sanitaria e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano gli accertamenti dei militari dell’Arma finalizzati a verificare la corretta corresponsione deldi. Nel pomeriggio di domenica 21 novembre 2021, al termine di mirati accertamenti e verifiche, avviati presso locomunale “” di questa città, nel corso dell’incontro di Serie A “Salernitana – Sampdoria”, i militari del Nucleo Investigativo di questo Comando Provinciale, unitamente a quelli dei reparti specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione e Sanità di, avevano proceduto al controllo della ditta appaltatrice della gestione dei bar del centro sportivo. Nel corso di tale attività sono stati contestati vari illeciti amministrativi nell’ambito della normativa sanitaria e ...

