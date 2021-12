Salernitana | Colantuono | «Approccio sbagliato | poi diventa tutto più difficile»

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore dellaha parlato dopo la sconfitta contro il Milan Stefano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa 2-0 contro il Milan. SULLA PARTITA: «Il Milan ha fatto la stessa partita anche a Genova, solo col Sassuolo ha avuto difficoltà. Non mi è piaciuto l’, dovevamo tenerla in equilibrio anche se sapevamo fosseperché loro ti tengono bassi. Poi dopo con la partita già indirizzatapiù». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioPillole : Ecco le dichiarazioni del tecnico della #Salernitana Stefano #Colantuono ai microfoni di 'Dazn', dopo il ko nel mat… - sportface2016 : #Milan-#Salernitana, #Colantuono: “Non mi è piaciuto l’approccio” - DiMarzio : #SerieA | #Salernitana, Stefano #Colantuono analizza la sconfitta contro il #Milan - CalcioNews24 : L'analisi di #Colantuono su #MilanSalernitana - Fantacalcio : Milan-Salernitana, Colantuono nel post-partita: 'Bonazzoli non è al 100%' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

L'allenatore dellaha parlato dopo la sconfitta contro il Milan Stefano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa 2 - 0 contro il ...Per Stefanoè la seconda sconfitta di fila dopo quella con la Juventus . Milan -, le formazioni ufficiali MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández;...L’allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine del match contro il Milan, nel quale i rossoneri sono usciti vittoriosi per 2-0; queste le sue parole a ...La Salernitana è uscita sconfitta dalla gara contro il Milan. Stefano Colantuono ha analizzato il match di San Siro ai microfoni di Dazn: "Contro questo Milan non era difficile s ...