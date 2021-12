Roma-Inter (0-3), Inzaghi: “Da anni le mie squadre giocano bene” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi al termine della grande vittoria in trasferta per tre a zero contro la Roma di Mourinho. Roma-Inter, Inzaghi: “Importante vincere a Roma” L’ex allenatore della Lazio ha parlato cosi della gara dei suoi: “È stata una bella gara, senz’altro vincere così a Roma è molto importante. Abbiamo fatto una grande prestazione. Venire qui all’Olimpico non è mai semplice, ci siamo venuti nel migliore dei modi e abbiamo preparato un’ottima gara. Abbiamo cambiato dei giocatori, ma la squadra è stata ordinata e sapeva quello che voleva in campo. Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, non era semplice. Secondo me abbiamo ancora margini di crescita, in determinati momenti abbiamo avuto la possibilità di fare un ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato cosi al termine della grande vittoria in trasferta per tre a zero contro ladi Mourinho.: “Importante vincere a” L’ex allenatore della Lazio ha parlato cosi della gara dei suoi: “È stata una bella gara, senz’altro vincere così aè molto importante. Abbiamo fatto una grande prestazione. Venire qui all’Olimpico non è mai semplice, ci siamo venuti nel migliore dei modi e abbiamo preparato un’ottima gara. Abbiamo cambiato dei giocatori, ma la squadra è stata ordinata e sapeva quello che voleva in campo. Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, non era semplice. Secondo me abbiamo ancora margini di crescita, in determinati momenti abbiamo avuto la possibilità di fare un ...

