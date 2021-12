Risalgono vaccinazioni in attesa del super green pass. Aumentano i contagi

(Di sabato 4 dicembre 2021)prime e terze dosi in vista delle nuove norme. Ieri 17mila nuovi casi con il tasso di positività al 2.9%. Sempre da lunedì l'Alto Adige, come lo è già da una settimana il Friuli Venezia ...

Aumentano prime e terze dosi in vista delle nuove norme. Ieri 17mila nuovi casi con il tasso di positività al 2.9%. Sempre da lunedì l'Alto Adige, come lo è già da una settimana il Friuli Venezia ...... Albert Bourla, in un'intervista alla Bbc, ha prospettato che "saranno necessarie... Cala leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ,invece a 674 quelli ...di Alberto Pierini Sembrano inseguirsi, come le guardie e i ladri del celebre film. Da una parte i contagi, che avanzano al piccolo passo ma ogni giorno segnano un nuovo picco, sempre più su: stavolta ...Autore bestseller, è tornato a fare il volontario "Ogni giorno devo mettere qualcosa su carta" «Mi può richiamare fra cinque minuti? Sto finendo una vaccinazione...». Andrea Vitali risponde da Bellano ...