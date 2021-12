Real Madrid, infortunio Benzema: problema muscolare. Out con l’Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) Karim Benzema ha patito un problema muscolare alla coscia contro la Real Sociedad: le condizioni del capitano del Real Madrid Non arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti dal campo. Nella partita di oggi contro la Real Sociedad – in corso in questi minuti -, l’attaccante francese Karim Benzema è uscito infatti al 17? per un infortunio. Al suo posto è entrato Jovic. Per l’ex attaccante del Lione dovrebbe trattarsi di un problema alla coscia sinistra. Al momento è in forte dubbio per la partita di martedì contro l’Inter in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Karimha patito unalla coscia contro laSociedad: le condizioni del capitano delNon arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti dal campo. Nella partita di oggi contro laSociedad – in corso in questi minuti -, l’attaccante francese Karimè uscito infatti al 17? per un. Al suo posto è entrato Jovic. Per l’ex attaccante del Lione dovrebbe trattarsi di unalla coscia sinistra. Al momento è in forte dubbio per la partita di martedì controin Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

