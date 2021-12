Psg, Messi: «Neymar voleva darmi la 10 ma è giusto che la tenga lui» (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionel Messi a France Football racconta il gesto di Neymar, che voleva dargli la sua numero 10 al PSG Lionel Messi a France Football racconta il gesto di Neymar, che era pronto a lasciargli la sua numero 10 al PSG. Messi – «La numero 10 è di Neymar, io sono venuto al PSG per aiutare la squadra. E’ stato un gesto straordinario da parte sua. Me lo aspettavo perché conosco Neymar, abbiamo passato del tempo insieme al Barcellona. Ma mi sembrava giusto che la 10 la tenesse lui e io ho preso un altro numero che mi piace, il 30». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionela France Football racconta il gesto di, chedargli la sua numero 10 al PSG Lionela France Football racconta il gesto di, che era pronto a lasciargli la sua numero 10 al PSG.– «La numero 10 è di, io sono venuto al PSG per aiutare la squadra. E’ stato un gesto straordinario da parte sua. Me lo aspettavo perché conosco, abbiamo passato del tempo insieme al Barcellona. Ma mi sembravache la 10 la tenesse lui e io ho preso un altro numero che mi piace, il 30». L'articolo proviene da Calcio News 24.

