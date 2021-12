Peschiera | luminarie | Castelli | «Le polemiche non servono a nulla Non è stato speso un euro in più Quel che conta è che le luminarie ci siano!»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera luminarie

7giorni

Tempo di lettura: 2 minutidel Garda, Verona - Dal 4 dicembre al 9 gennaio ritorna Gardaland Magic Winter, l'evento ...Kingdom - addobbato per l'occasione con migliaia di splendide" ...... potendo godere di un palcoscenico d'elezione come il Castello Svevo allestito condella ... Cantine Giraldi&Giraldi, Cantine Giuseppe Calabrese, Spadafora, Tenuta Celimarro, La, ...Ho letto l’articolo che avete pubblicato dove dei Consiglieri comunali si rallegravano per l’accensione delle luminarie a Peschiera Borromeo. Ma in una amministrazione seria invece di compiacersi per ...«Alle chiacchiere noi rispondiamo con fatti concreti e con il duro lavoro per il conseguimento dei risultati volti a garantire il meglio per Peschiera Borromeo. Con immensa gioia, oggi vediamo il frut ...