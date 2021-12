Orrore a Berlino: 5 morti trovati in una casa. Tre erano bambini (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono tre bambini fra i cinque corpi senza vita ritrovati in una casa a sud di Berlino, a Koenigs Wusterhausen. Secondo gli inquirenti, scrive la Dpa, sui cinque cadaveri sono state trovate ferite da taglio e da proiettili. La polizia indaga per pluriomicidio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono trefra i cinque corpi senza vita riin unaa sud di, a Koenigs Wusterhausen. Secondo gli inquirenti, scrive la Dpa, sui cinque cadaveri sono state trovate ferite da taglio e da proiettili. La polizia indaga per pluriomicidio L'articolo proviene da Firenze Post.

