Milan-Salernitana, la maglia speciale dedicata a Simon Kjaer | VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Durante il pre partita di Milan-Salernitana, i rossoneri hanno indossato una maglia celebrativa nei confronti di Simon Kjaer Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 dicembre 2021) Durante il pre partita di, i rossoneri hanno indossato unacelebrativa nei confronti di

Advertising

AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - GonzaInterista : RT @Wazza_CN: Non mi do pace che abbiamo fatto più goal noi a Roma che il Milan in casa contro la Salernitana - CRAPiemonteVA : Nel weekend di #SerieATim impegno a #SanSiro per l'assistente #Can @crapiemotenva Davide Miele di #Torino per il ma… -