Lulù piange per la nomination di Manuel, lui le ride in faccia (e si sente un fuoriclasse) (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo essere stata derisa dal padre di Manuel Bortuzzo, anche il figlio ieri sera ha fatto lo stesso nei confronti di Lulù Selassié. Ormai il rapporto tra la principessa etiope, Manuel e la sua famiglia (che continua a evidenziare l’antipatia nei suoi confronti pur non conoscendola) è arrivato ad un punto di non ritorno. Lulù... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo essere stata derisa dal padre diBortuzzo, anche il figlio ieri sera ha fatto lo stesso nei confronti diSelassié. Ormai il rapporto tra la principessa etiope,e la sua famiglia (che continua a evidenziare l’antipatia nei suoi confronti pur non conoscendola) è arrivato ad un punto di non ritorno.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ArdolinoPina : RT @_snoowhite: La reazione di Lulù alla nomination di Manuel. La dolcezza di questa ragazza non ve la meritate Come lei non merita i sorri… - mesorottaercazz : RT @tribaleagle86: Oggi ho scoperto che Lulù è fragile mentre Manuel è uno stronzo ?? I tweeterini prendono le parti di Lulù perché è fragil… - gi_ovy1968 : Le cose piu tristi del #gfvip di ieri sera..#lulu che piange e nessuno compreso il conduttore che le dice UNA parol… - blogtivvu : Lulù piange per la nomination di Manuel, lui le ride in faccia (e si sente un fuoriclasse) #gfvip - tweetimpicci : RT @AlbiIndecente: MANUEL CHE SE LA RIDE SOTTO I BAFFI MENTRE LULÙ PIANGE PER LA SUA NOMINATION DA STRONZO, DIO MIO LE BESTEMMIE. Insopport… -

