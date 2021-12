Live Napoli-Atalanta 2-1 | Mertens | che gol in contropiede!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, ilsfida l'quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

FabioOffreda : RT @_SiGonfiaLaRete: ??47' - Goooooool! Si gonfia la reteee! #Mertens raddoppia Live: #NapoliAtalanta 2-1 - infoitsport : LIVE - Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: Spalletti cambia modulo! Gioca Malcuit - infoitsport : Live Napoli - Atalanta - 4 Dicembre 2021 alle ore 20:45 - Virgilio Sport - _SiGonfiaLaRete : ??47' - Goooooool! Si gonfia la reteee! #Mertens raddoppia Live: #NapoliAtalanta 2-1 - calciomercatoit : ?? 47' - GOOOOOL DEL NAPOLI! #Mertens trova subito la rete nel secondo tempo ??? #NapoliAtalanta 2-1 LIVE #SerieA -

Allo stadio Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiAtalanta 1 - 1 MOVIOLA FISCHIO ...Il tabellino di- Atalanta 1 - 1.vedi anche Serie A, Torino - Empoli finisce 2 - 2 e Lazio - Udinese 4 - 4. VIDEO 7' Malinovskyi (A), 40' Zielinski (N)(4 - 3 - 3): Ospina; Di ...21.31- Finisce qui il primo tempo. Partita vibrante, l'Atalanta parte forte segnando subito con Malinovskyi al 6'. Il Napoli tiene e nel finale della prima frazione si accende, Zielinski al 40' firma ...Diretta Napoli Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, risultato live del match della sedicesima giornata d’andata di Serie A.