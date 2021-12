Live Napoli-Atalanta 1-1 | Primo tempo | danni limitati

(Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, ilsfida l'quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

Allo stadio Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiAtalanta 0 - 1 MOVIOLA FISCHIO ...DIRETTAATALANTA (RISULTATO0 - 1): SUBITO MALINOVSKYI! L'Atalanta impiega appena 6 per trovate il vantaggio allo stadio Diego Armando Maradona: sblocca subito il risultato Malinovskyi, che ...21.31- Finisce qui il primo tempo. Partita vibrante, l'Atalanta parte forte segnando subito con Malinovskyi al 6'. Il Napoli tiene e nel finale della prima frazione si accende, Zielinski al 40' firma ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, anticipo del sabato sera di questa giornata di Serie A. Per aggiornare premi F5. Napoli un po’ in diffi ...