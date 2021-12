Lipsia | Marsch a rischio | la panchina del tecnico è in bilico

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro l’Union Berlin, laaldisarebbe ora a serioIlè caduto anche in casa dell’Union Berlin e adesso occupa addirittura l’undicesimo posto in classifica. Una posizione che non piace alla dirigenza tedesca che starebbe meditando sul futuro dell’allenatore Jesse. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Board starebbe pensando da ieri sera all’esonero ma prima vorrebbe trovare un sostituto all’altezza delle ambizioni del. L'articolo proviene da Calcio News 24.