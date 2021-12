La Juve fa più punti in trasferta che in casa. Il fattore Stadium non c’è più (Di sabato 4 dicembre 2021) L’edizione online della Gazzetta dello Sport mette l’accento su una statistica forse sfuggita ai più: l’Allianz (già Juventus) Stadium è diventato terra di conquista, quand’era fortino impenetrabile. Sono passati dieci anni dall’inaugurazione dello stadio. Inaugurazione che peraltro coincise col ritorno della Juventus (Conte in panchina) alla vittoria di uno Scudetto, dopo diversi anni bui. Basti pensare che nessuno ha battuto i bianconeri nelle mura casalinghe per quasi un anno e mezzo. Poi, solo sei scivoloni in nove anni, peraltro mai decisivi. Quello che fa riflettere è che negli ultimi dodici mesi la Juve è caduta, nelle mura amiche, tante volte quanto nei precedenti 9 anni: sei. Celebrato quest’anno, anche sulle maglie di gioco, il decennale dall’apertura dello Stadium, il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) L’edizione online della Gazzetta dello Sport mette l’accento su una statistica forse sfuggita ai più: l’Allianz (giàntus)è diventato terra di conquista, quand’era fortino impenetrabile. Sono passati dieci anni dall’inaugurazione dello stadio. Inaugurazione che peraltro coincise col ritorno dellantus (Conte in panchina) alla vittoria di uno Scudetto, dopo diversi anni bui. Basti pensare che nessuno ha battuto i bianconeri nelle muralinghe per quasi un anno e mezzo. Poi, solo sei scivoloni in nove anni, peraltro mai decisivi. Quello che fa riflettere è che negli ultimi dodici mesi laè caduta, nelle mura amiche, tante volte quanto nei precedenti 9 anni: sei. Celebrato quest’anno, anche sulle maglie di gioco, il decennale dall’apertura dello, il ...

forumJuventus : Chiellini: 'Indagini? Quando si parla di Juve vengono sempre amplificate. L'appello di martedì era rivolto anche ai… - forumJuventus : GdS: 'Dybala, Bernardeschi, Kulusevski. Un tris di mancini per la nuova Juve a caccia di qualità. Il ritorno di All… - acmilan : Curl it like Capone! ?? Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November ?? Ca… - xgattjfc : RT @SCUtweet: Domani ?? Dopo 10 anni di glorie #Agnelli inanella mosse rovinose: da #CR7 a #Suarez fino a #Superlega e #plusvalenze una ser… - eroEstebanJR : RT @SCUtweet: Domani ?? Dopo 10 anni di glorie #Agnelli inanella mosse rovinose: da #CR7 a #Suarez fino a #Superlega e #plusvalenze una ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve più Inter, ritorno sul luogo del 'delitto' per chiudere il cerchio ... hanno avviato una serie positiva di sette partite (cinque vittorie e due pareggi), e hanno rosicchiato cinque punti al Napoli e quattro al Milan, conquistandone sette in più della Juve. In ...

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: che sfida all'Olimpico! Live score RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve passa a Salerno RISULTATI SERIE A, ... Da distanze importanti, la capolista Napoli (sempre prima con 36 punti) si è fatta più vicina, sia ...

Zeman compie 1000 panchine in Italia: Totti è stato il più grande di tutti. Io? Non ho ancora finito… - AS Roma - Marione.net Marione.net ... hanno avviato una serie positiva di sette partite (cinque vittorie e due pareggi), e hanno rosicchiato cinque punti al Napoli e quattro al Milan, conquistandone sette indella. In ...RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: lapassa a Salerno RISULTATI SERIE A, ... Da distanze importanti, la capolista Napoli (sempre prima con 36 punti) si è fattavicina, sia ...