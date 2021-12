Juventus, un ex potrebbe ripartire dalla Premier: lo scenario (Di sabato 4 dicembre 2021) Everton in crisi nera; due punti nelle ultime otto e la sfida contro l’Arsenal decisiva per il futuro in Premier di Benitez. Benitez (Getty Images) Il turno infrasettimanale in Premier League ha visto il successo delle prime tre; Chelsea, Manchester City e Liverpool hanno fatto il proprio dovere. Spettacolare la prestazione dei Reds che si sono imposti quattro a uno nel derby contro l’Everton. Una vittoria netta, mai in discussione e che complica ulteriormente la posizione dei Toffees; sei sconfitte, due pareggi e solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione per una squadra partita con ambizioni decisamente diverse. I tifosi hanno perso la pazienza e la protesta è esplosa durante e dopo la sfida con il Liverpool. Serve un cambio di marcia anche se il calendario, da questo punto di vista, non aiuta. Lunedì, nel classico monday ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021) Everton in crisi nera; due punti nelle ultime otto e la sfida contro l’Arsenal decisiva per il futuro indi Benitez. Benitez (Getty Images) Il turno infrasettimanale inLeague ha visto il successo delle prime tre; Chelsea, Manchester City e Liverpool hanno fatto il proprio dovere. Spettacolare la prestazione dei Reds che si sono imposti quattro a uno nel derby contro l’Everton. Una vittoria netta, mai in discussione e che complica ulteriormente la posizione dei Toffees; sei sconfitte, due pareggi e solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione per una squadra partita con ambizioni decisamente diverse. I tifosi hanno perso la pazienza e la protesta è esplosa durante e dopo la sfida con il Liverpool. Serve un cambio di marcia anche se il calendario, da questo punto di vista, non aiuta. Lunedì, nel classico monday ...

