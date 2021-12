Goggia vince la discesa libera di Lake Louise (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima gara e subito un'immensa Sofia Goggia. L'azzurra ha aperto la stagione olimpica con la vittoria nella discesa libera di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada. La campionessa olimpica in carica si è imposta sull'americana Breezy Johnson staccata di 1"47 e sull'austriaca Mirjam Puchner di 1"54. Per Goggia è la tredicesima vittoria in Coppa del mondo. Sesta l'altra italiana Nadia Delago a 2"09. "L'ultima cosa che mi sarei aspettata era vincere con un simile vantaggio anche perchè oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente". Sono le parole di Sofia Goggia dopo aver vinto la discesa libera di Coppa del mondo sulle nevi ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima gara e subito un'immensa Sofia. L'azzurra ha aperto la stagione olimpica con la vittoria nelladi Coppa del mondo diin Canada. La campionessa olimpica in carica si è imposta sull'americana Breezy Johnson staccata di 1"47 e sull'austriaca Mirjam Puchner di 1"54. Perè la tredicesima vittoria in Coppa del mondo. Sesta l'altra italiana Nadia Delago a 2"09. "L'ultima cosa che mi sarei aspettata erare con un simile vantaggio anche perchè oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente". Sono le parole di Sofiadopo aver vinto ladi Coppa del mondo sulle nevi ...

ItaliaTeam_it : ???????????????? ???????? ?? Nella discesa di Lake Louise Sofia Goggia vince con una prova pazzesca! Che trionfo in Coppa del M… - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La ber… - SkySport : ULTIM'ORA SCI LAKE LOUISE: SOFIA GOGGIA VINCE LA DISCESA LIBERA Per l'azzurra vittoria numero 12 in Coppa del Mon… - Livia_DiGioia : RT @ItaliaTeam_it: ???????????????? ???????? ?? Nella discesa di Lake Louise Sofia Goggia vince con una prova pazzesca! Che trionfo in Coppa del Mondo!… - simcopter : RT @ItaliaTeam_it: ???????????????? ???????? ?? Nella discesa di Lake Louise Sofia Goggia vince con una prova pazzesca! Che trionfo in Coppa del Mondo!… -