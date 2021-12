Advertising

il_piccolo : Gelmini: “Adesso tutte le donne sanno che lo Stato è pronto a difenderle” - messveneto : Gelmini: “Adesso tutte le donne sanno che lo Stato è pronto a difenderle”: La ministra per gli Affari regionali: «S… - negromanten1 : Adesso vogliono l'obbligo, le intelligenti come la Bernini, la Ronzulli, la Gelmini...vogliono prescrivere a tutti… - massidanu : @MEcosocialista @anna_foglietta Lamorgese Carfagna Gelmini Cartabia vogliono fare una legge dove si procederà di uf… - Salvato71751766 : @intuslegens Io capisco il tuo pensiero è vero la lega ha tradito e dove lo dovrebbe essere sta con chi non deve st… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Adesso

Il Sussidiario.net

... Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna e Maria Stella, che approda oggi in ...anche in caso di violazione degli obblighi di allontanamento della casa familiare e di divieto di ...La ministra per gli Affari regionali Maria Stellaavrebbe voluto anche assegnare una scorta ... La più importante è quella che amplia la possibilità di arresto cheavverrà non solo 'in ...«La necessità è far emergere i molti casi di violenza che non vengono denunciati»: così la ministra Mariastella Gelmini ha riassunto la ratio del ddl per la prevenzione e il contrasto della violenza n ...La sicurezza delle donne va tutelata decisamente di più, visti i tragici numeri riguardanti le violenze subite e i femminicidi. Una sicurezza che può essere efficace solo se si renderanno effettive e ...