F1, Lewis Hamilton in pole a Jeddah! Max Verstappen rischia, va a muro ed è terzo, splendido quarto Charles Leclerc (Di sabato 4 dicembre 2021) Il primo colpo del weekend nella lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton lo mette a segno l'inglese che centra la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, mentre il rivale il "colpo" lo dà letteralmente sui muretti sauditi, nel tentativo di centrare la pole position in Q3. Prima fila tutta Mercedes, con l'olandese che dovrà accontentarsi della terza posizione domani in griglia. Sul tracciato di Jeddah l'inglese, quindi, centra la pole position numero 103 della sua carriera e getta solide basi in vista della gara di domani. Tempo di 1:27.511 per il "Re Nero", con 111 millesimi su Valtteri Bottas e 142 su Max Verstappen che, nell'ultimo tentativo, stava andando a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton F1: Arabia; Hamilton in pole, quarta Ferrari Leclerc ++ Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team Valtteri Bottas e al leader del Mondiale su Red Bull Max Verstappen, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. . 4 dicembre 2021

F1, FP3 a Jeddah: Verstappen il migliore Primo squillo di Max Verstappen a Jeddah. Il pilota olandese è arrivato davanti a tutti nelle FP3, secondo posto per Lewis Hamilton. Non ingranano le Ferrari, al settimo e all'ottavo posto. Classifica FP3 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.100 4 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.214 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.

La scioccante accusa a Lewis Hamilton: “Avrebbe dovuto ritirarsi per rispetto a Michael Schumacher” Fanpage Gp dell’Arabia Saudita, Qualifiche: Hamilton in pole davanti a Bottas, Verstappen 3° ma a muro! Incredibile finale delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, Hamilton in pole mentre Verstappen va a muro ma è terzo Lewis Hamilton si prende la pole position del Gran Premio dell’Arabia Saudita ...

F1, Gp Arabia Saudita: pole di Hamilton, Verstappen a muro. Ottimo Leclerc Sabato nero per Max Verstappen, che è finito a muro mentre tentava di strappare la pole a Hamilton: l'olandese scatterà dal terzo posto in griglia di partenza. La Ferrari: Leclerc è in seconda fila co ...

