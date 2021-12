Eclissi Solare, come e quando vederla oggi 4 dicembre 2021: ecco dove sarà visibile (Di sabato 4 dicembre 2021) Eclissi Solare. Il mese di dicembre è iniziato all’insegna di una Eclissi Solare totale. Si tratta dell’ultimo evento per quest’anno che sta passando, una chiusura in bellezza con un evento astronomico non rarissimo ma sicuramente di insuperabile bellezza e fascino. E, come tutte le cose di rara bellezza, è stato un fenomeno molto breve. Purtroppo, la nostra Italia ha dovuto farne a meno, in quanto le zone interessate dal fenomeno sono state principalmente Polo Sud, America del Sud, Nuova Zelanda e Australia. Eclissi Solare, quando? Il fenomeno si è verificato questa mattina presto, a partire dalle 7:33 GMT (Greenwich Mean Time Zone) è stato visibile per quasi due minuti dalle zone interessate (precisamente, 1 minuto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021). Il mese diè iniziato all’insegna di unatotale. Si tratta dell’ultimo evento per quest’anno che sta passando, una chiusura in bellezza con un evento astronomico non rarissimo ma sicuramente di insuperabile bellezza e fascino. E,tutte le cose di rara bellezza, è stato un fenomeno molto breve. Purtroppo, la nostra Italia ha dovuto farne a meno, in quanto le zone interessate dal fenomeno sono state principalmente Polo Sud, America del Sud, Nuova Zelanda e Australia.? Il fenomeno si è verificato questa mattina presto, a partire dalle 7:33 GMT (Greenwich Mean Time Zone) è statoper quasi due minuti dalle zone interessate (precisamente, 1 minuto e ...

